Зарипов: в вынесенных матчах КХЛ должно быть задействовано больше стран

Вынесенный матч КХЛ "Авангард" - "Ак Барс" пройдет 3 декабря в Дубае. Ранее лига проводила вынесенные игры в Вене, Цюрихе и Давосе. Именно в Давосе "Ак Барс" в декабре 2019 года играл с уфимским "Салаватом Юлаевым".

"Надо менять локацию. Нет ничего плохого, что вынесли матч в страну с жарким солнцем, но нужно побольше стран и больше команд задействовать. Пошутили, что в НХЛ есть "Зимняя классика", а у нас "Классика на песке", - сказал Зарипов.

Форвард высказался о "Кока-Кола - Арене", где пройдет игра. "Здесь нет морозильного оборудования. Если регулярно ставить [матчи], то долго лед не профункционирует", - отметил он.

Ранее главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов сообщил, что Зарипов не примет участие в игре. "Он мне говорил, что решение еще не на 100% принято. Я как только услышал о таком матче и что у меня намечался бы юбилей (Зарипов может первым в истории отечественного хоккея провести 1300-ю игру в чемпионатах страны - прим. ТАСС), то очень захотел принять участие в игре и победить. Но раз тренер сказал об этом, надо будет искать позитив в другом", - добавил Зарипов.