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Биатлон

Ярошенко: российские биатлонистки не готовы бороться за места в десятке на Кубке мира

В четверг на втором этапе Кубка мира лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая на 20-м месте

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Биатлонистки сборной России с той скоростью и стрельбой, что они демонстрируют, не готовы бороться за попадание в десятку сильнейших на этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

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Ранее в четверг на втором этапе Кубка мира в Швеции завершилась спринтерская гонка. Победу одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер, второй стала шведка Эльвира Эберг, третьей - представительница Белоруссии Анна Сола. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 20-е место (отставание 1 минута и 3 секунды; 1 промах). Кристина Резцова стала 27-й (+1.14,6; 2), Ульяна Нигматуллина - 29-й (+1.16,3; 1), Лариса Куклина - 43-й (1.38,5; 1), Ирина Казакевич - 45-й (+1.46,5; 2), а Валерия Васнецова заняла 63-е место (+2.09,6; 2) и не смогла отобраться в гонку преследования.

"Я не считаю, что наши биатлонистки смогут улучшить свои позиции в гонке преследования. Так быстро форма не приходит, равно как и не падает за одну неделю, а каких-то сверхпредпосылок для попадания в десятку не было. Если говорить локально, то, конечно, можно подняться: улучшать позиции с 40-х мест гораздо легче, а вот с 15-й строчки дойти до шестой уже сложнее, там уже конкуренция выше. Конечно, они улучшат какие-то позиции, наберут кубковые очки, но пока попадать в десятку они не готовы по той стрельбе и ходу, которые они демонстрируют", - сказал Ярошенко.

"Думаю, что к третьему этапу мы увидим других девчонок, мы не будем бороться за тройку сильнейших, с таким ходом для этого нам нужно сбавлять 40 секунд от своей скорости и чисто стрелять. Если мы увидим позитивные сдвиги на следующем этапе, тогда можно сказать, что вектор у нашей команды правильный", - добавил он.

Гонка преследования пройдет в субботу.

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