Заварухин: "Автомобилист" выполнил почти все установки в матче со "Спартаком"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" выполнили практически все задачи, которые ставили перед ним в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком". Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер клуба Николай Заварухин.

"Автомобилист" дома обыграл со счетом 3:1 "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбургский клуб провел первый матч под руководством Заварухина, который был назначен на пост главного тренера команды 30 ноября.

"Здорово, что победа. Немножко упустили эту уверенность, были немножко потеряны последний месяц, проиграли довольно-таки много матчей. Поначалу тяжело входили, может, довлел какой-то груз, а так парни молодцы. То, что мы планировали, практически выполнили, установку делали сыграть от обороны", - сказал Заварухин.

Тренер подчеркнул, что будет доверять молодым игрокам команды. "Мне нравится работать с молодежью, этот адреналин и горящие глаза нужны, они помогают. Будет доверие [к молодым игрокам]. Видите, играют - [Павел] Воронков, а в следующей встрече планируем, чтобы [Илья] Овчинников играл", - сказал он.

"Автомобилист" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 35 игр екатеринбургская команда набрала 35 очков. "Спартак" идет седьмым на Западе, после 36 матчей подопечные Бориса Миронова набрали 39 очков.