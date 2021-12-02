Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

ТАСС, 2 декабря. Теннисист Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера и принес сборной России победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.

Сборная России вышла вперед в четвертьфинальном матче против шведов на Кубке Дэвиса

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Ранее в четверг Андрей Рублев обыграл Элиаса Имера со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

В полуфинале россияне сыграют с командой Германии. Матч состоится 4 декабря.

В состав сборной России входят Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.