Непомнящий признался, что надеялся победить в шестой партии матча за шахматную корону

ТАСС, 4 декабря. Россиянин Ян Непомнящий надеялся одержать победу в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, но допустил свойственные людям ошибки. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Непомнящий черными фигурами проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае. После шести партий Карлсен ведет со счетом 3,5:2,5.

"Мы оба играли далеко не превосходно, партия была в целом равная. Я лично хотел выиграть, к сожалению, не удалось реализовать свои возможности, - сказал Непомнящий. - Иногда ты допускаешь ошибки - это свойственно людям. Это часть игры, поэтому посмотрим, как будет продолжаться матч".

Встреча продолжалась 7 часов 45 минут, шахматисты сделали 136 ходов, что является рекордом в партиях за шахматную корону. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1978 году в пятой партии матча между Анатолием Карповым из СССР и Виктором Корчным, выступавшим как лицо без гражданства. Тогда соперники сделали 124 хода.

"Безусловно, это был тест на выносливость, но в матче за звание чемпиона мира к этому надо быть готовым. А то, что эта долгая партия закончилась моей победой, доставляет мне еще больше удовольствия, - сказал Карлсен. - Шансы на победу были у обоих, в один момент мы оба рисковали, черные рисковали больше, но хорошо, что мне удалось выйти вперед".

Седьмая партия пройдет 4 декабря, Непомнящий будет играть белыми фигурами.