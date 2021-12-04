Глава UWW Лалович оценил новый формат московского Гран-при по спортивной борьбе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президенту Объединенного мира борьбы (UWW) Ненаду Лаловичу понравился новый формат Гран-при Москвы по спортивной борьбе (Кубок "Алроса"). Об этом он рассказал ТАСС по окончании турнира.

Соревнования прошли 3 декабря в формате спортивного шоу. В отличие от предыдущих лет, когда борцы соревновались в командном формате, спортсмены провели индивидуальные встречи - лидеры российской сборной встретились с зарубежными оппонентами. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг в вольной борьбе, победил представителя Северной Македонии Магомедгаджи Нурова со счетом 5:1. Чемпион Игр в Токио Заурбек Сидаков (до 74 кг, вольная борьба) выиграл у Магомедхабиба Кадимагомедова из Белоруссии - 6:1, двукратный чемпион Игр Роман Власов (до 77 кг, греко-римская борьба) одолел серба Виктора Немеша - 5:1.

"Мне понравилось, интересный формат, - сказал Лалович. - Впервые такой вижу, красиво, зрелищно".

На вопрос, какая из схваток Лаловичу понравилась больше всего, глава UWW ответил: "Понравилась женская борьба. Но в целом каждая из схваток была интересна - здесь выступали очень сильные спортсмены".

В рамках Гран-при Москвы бронзовый призер чемпионата мира Ханум Велиева (до 68 кг) уступила чемпионке мира Мерим Жумназаровой из Киргизии - 2:3. Также в вольной борьбе серебряный призер чемпионата Европы Сергей Козырев (до 125 кг) оказался сильнее Лхагвагэрэла Мунхтура из Монголии (туше). В поединках греко-римского стиля бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин (до 60 кг) победил Виктора Чобану (5:2) из Молдавии, Сергей Семенов (до 130 кг) выиграл у своего соотечественника Зураби Гедехаури (2:1).