"Спартак" примет решение об участии Ларссона в матче с "Легией" после медобследования

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" примет решение об участии нападающего Джордана Ларссона в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии" после дополнительного медобследования. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ларссон и защитник Максимилиано Кофрие в субботу не сыграют против грозненского "Ахмата" в 17-м туре Тинькоф - Российской премьер-лиги. Встреча начнется в 17:00 мск. Матч против "Легии" в Лиге Европы состоится 9 декабря (20:45 мск).

"Кофрие испытывает дискомфорт после матча с "Уфой", тренерский штаб решил сегодня поберечь его, - сказал Зеленов. - Ларссон получил небольшое повреждение на тренировке и также пропускает сегодняшнюю игру. Решение об участии обоих футболистов в матче против "Легии" будет принято позднее после дополнительного обследования".

"Спартак" занимает второе место в таблице группы С, набрав в пяти встречах семь очков. Первое место занимает английский "Лестер" (8 очков), третьим идет итальянский "Наполи" (6), четвертую позицию занимает "Легия" (6).