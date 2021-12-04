Матыцин назвал главной задачей РУСАДА скорейшее восстановление статуса соответствия

В субботу был утвержден новый генеральный директор РУСАДА, этот пост заняла Вероника Логинова.

"Вероника Логинова - молодой и энергичный специалист, имеющий большой опыт антидопинговой работы, как на российском, так и на международном уровне, признанный эксперт, который не раз привлекался к работе с международными спортивными антидопинговыми организациями, - сказал Матыцин. - Эффективная работа РУСАДА как независимого профессионального органа имеет важнейшее значение для развития российского спорта, формирования в России культуры нулевой терпимости к допингу. Главная задача сейчас - скорейшее восстановление РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и возвращение российским спортсменам права участвовать в крупных международных соревнованиях без каких-либо ограничений".

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года