"Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию с жалобой после матча с "Ахматом"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с жалобой на действия судьи по итогам домашнего матча 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе клуба.

"Спартак" в меньшинстве победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

В воскресенье "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. На 32-й минуте встречи главный арбитр матча Виталий Мешков после использования системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву. Позднее рефери в ряде ситуаций принимал спорные решения.

"Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК", - говорится в сообщении.

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 17 матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют на выезде с "Сочи" 13 декабря, перед этим московской команде предстоит встретиться в гостях с польской "Легией" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы 9 декабря.