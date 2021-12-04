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Футбол в России

"Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию с жалобой после матча с "Ахматом"

На 32-й минуте встречи главный арбитр матча Виталий Мешков удалил нападающего "Спартака" Александра Соболева и позднее ряде ситуаций принимал спорные решения
Главный судья Виталий Мешков, Дарко Тодорович ("Ахмат"), Руслан Литвинов, Квинси Промес ("Спартак") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный судья Виталий Мешков, Дарко Тодорович ("Ахмат"), Руслан Литвинов, Квинси Промес ("Спартак")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с жалобой на действия судьи по итогам домашнего матча 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе клуба.

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В воскресенье "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. На 32-й минуте встречи главный арбитр матча Виталий Мешков после использования системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву. Позднее рефери в ряде ситуаций принимал спорные решения.

"Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК", - говорится в сообщении.

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 17 матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют на выезде с "Сочи" 13 декабря, перед этим московской команде предстоит встретиться в гостях с польской "Легией" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы 9 декабря.

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