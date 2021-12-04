Соболев заявил, что надеется на отмену красной карточки в игре с "Ахматом"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев надеется, что его красная карточка в домашней игре 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" будет отменена. Об этом Соболев рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. На 32-й минуте встречи главный арбитр матча Виталий Мешков после использования системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву. "Спартак" заявил, что обратится с жалобой на действия судьи в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза.

"Я посмотрел момент, бесспорно, я ударил ногой, попал в ногу сопернику, - сказал Соболев. - Но куда мне деть ногу, когда я отдаю пас, она по инерции идет. Здесь я контролировал мяч, отдавал пас, мне некуда было деть ногу. Я надеюсь, что эту карточку отменят и я сыграю с "Сочи".

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 17 матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют на выезде с "Сочи" 13 декабря, перед этим московской команде предстоит встретиться 9 декабря в гостях с польской "Легией" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.