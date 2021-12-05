Габулов: ЦСКА совершал неоправданные ошибки в первом тайме матча с "Крыльями Советов"

"Качество игры ЦСКА не было идеальным, очевидно, что в первом тайме в разных фазах развития атаки игроки допускали неоправданные технические ошибки, - сказал Габулов. - Футболисты "Крыльев Советов" старались этим пользоваться, поэтому создавали опасные моменты у ворот ЦСКА, в которых очень хорошо действовал Игорь Акинфеев, он совершил несколько блестящих сейвов и сохранил "0" в графе пропущенных мячей. Во втором тайме армейцы немного перестроились, стали более качественно распоряжаться мячом, немного активнее стали действовать. Это случилось из-за сделанных тренером замен, Алан Дзагоев усилил игру в центре поля, в принципе, "Крылья" уже не были так агрессивны в атаке, и благодаря индивидуальным действиям Эджуке ЦСКА забил гол".

"Я не считаю, что игра армейцев упростилась в этом сезоне, она стала более рациональной. Игра ЦСКА направлена на достижение результата, в каких-то играх это получается, в каких-то нет. Давайте мы не будем забывать о том, что ЦСКА почти не усилился в летнем межсезонье. Подбор футболистов не позволяет показывать атакующий и зрелищный футбол и при этом достигать результата, я считаю, что тренерский штаб ЦСКА из того подбора игроков, который есть сейчас, выжимает максимум с точки зрения достижения результата", - добавил Габулов.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. В следующем туре армейцы 11 декабря примут тульский "Арсенал".