Шварц назвал матч между "Динамо" и "Уфой" курьезным из-за двух удалений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Матч 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы" получился для московского "Динамо" непростым и курьезным из-за двух удалений в первом тайме. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Уфу" со счетом 2:0, голы забили Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86). На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с поля нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова. На 36-й минуте полузащитник уфимской команды Эгаш Касинтура получил прямую красную карточку и также покинул поле.

"Непростая и курьезная игра, учитывая две красные карточки в первом тайме, - сказал Шварц. - Мы имели преимущество в два человека, но в то же время было достаточно непросто вскрывать оборону, когда соперник стал играть ниже. Во втором тайме были хорошие моменты, но не хватило скорости или принятия решения. Если бы забили второй гол, то упростили бы себе жизнь, но в итоге мы и забили второй. Стоит заметить, что мы нейтрализовали все штрафные "Уфы", мы к ним были готовы".

"Мы забили два мяча, играя в большинстве. "Уфа" - хорошо организованная команда, ее игроки хорошо обороняются, но нам удалось выиграть", - добавил Шварц.

"Динамо" одержало четвертую победу подряд в нынешнем розыгрыше РПЛ и располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 играх. В следующем туре бело-голубые примут "Зенит" 12 декабря.