"Краснодар" победил "Сочи" и вышел на третье место в таблице чемпионата России по футболу

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:1 победил "Сочи" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи.
Голом в составе сочинцев отметился Матео Кассьерра (19-я минута), у краснодарцев отличились Виктор Клаэссон (23 - с пенальти, 52). На 87-й минуте был удален полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк. В заявку "Краснодара" на матч по причине травм не вошли нападающие Вандерсон и Джон Кордоба, полузащитник Юрий Газинский. У "Сочи" встречу пропустил защитник Сергей Терехов.
В первом круге чемпионата подопечные Виктора Гончаренко разгромили "Сочи" со счетом 3:0. Краснодарцы впервые победили сочинцев в РПЛ на выезде и вышли на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 28 очков. Подопечные Владимира Федотова располагаются на позицию ниже, уступая "Краснодару" по дополнительным показателям.
В следующем матче "Краснодар" примет "Нижний Новгород" 12 декабря. "Сочи" на следующий день дома сыграет с московским "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|4
|2
|43-19
|37
|2
|Динамо
|17
|11
|2
|4
|32-19
|35
|3
|Краснодар
|17
|8
|4
|5
|29-18
|28
|4
|Сочи
|17
|9
|1
|7
|27-21
|28
|5
|ЦСКА
|17
|8
|3
|6
|19-16
|27
|6
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|7
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|8
|Крылья Советов
|17
|7
|3
|7
|20-18
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|11
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|21-33
|19
|12
|Ростов
|17
|4
|6
|7
|29-31
|18
|13
|Нижний Новгород
|17
|5
|3
|9
|18-30
|18
|14
|Урал
|17
|3
|7
|7
|8-17
|16
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|17-24
|16
|16
|Химки
|17
|2
|8
|7
|15-27
|14