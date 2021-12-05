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Футбол в России

"Краснодар" победил "Сочи" и вышел на третье место в таблице чемпионата России по футболу

Краснодарцы впервые победили сочинцев в РПЛ на выезде
Матео Кассьера ("Сочи") и Кайо Панталеан ("Краснодар") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Матео Кассьера ("Сочи") и Кайо Панталеан ("Краснодар")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 5 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:1 победил "Сочи" в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи.

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Голом в составе сочинцев отметился Матео Кассьерра (19-я минута), у краснодарцев отличились Виктор Клаэссон (23 - с пенальти, 52). На 87-й минуте был удален полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк. В заявку "Краснодара" на матч по причине травм не вошли нападающие Вандерсон и Джон Кордоба, полузащитник Юрий Газинский. У "Сочи" встречу пропустил защитник Сергей Терехов.

В первом круге чемпионата подопечные Виктора Гончаренко разгромили "Сочи" со счетом 3:0. Краснодарцы впервые победили сочинцев в РПЛ на выезде и вышли на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 28 очков. Подопечные Владимира Федотова располагаются на позицию ниже, уступая "Краснодару" по дополнительным показателям.

В следующем матче "Краснодар" примет "Нижний Новгород" 12 декабря. "Сочи" на следующий день дома сыграет с московским "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17114243-1937
2Динамо17112432-1935
3Краснодар1784529-1828
4Сочи1791727-2128
5ЦСКА1783619-1627
6Локомотив1767422-1925
7Ахмат1780920-2324
8Крылья Советов1773720-1824
9Спартак1765620-2323
10Рубин1764723-2522
11Арсенал1754821-3319
12Ростов1746729-3118
13Нижний Новгород1753918-3018
14Урал173778-1716
15Уфа1737717-2416
16Химки1728715-2714

 

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