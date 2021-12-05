Гончаренко: волевая победа над "Сочи" придаст уверенности футболистам "Краснодара"

В воскресенье "Краснодар" в гостях обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Голом в составе сочинцев отметился Матео Кассьерра (19-я минута), у краснодарцев отличился Виктор Клаэссон (23 - с пенальти, 52). На 87-й минуте был удален полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк.

"Очень хорошая по качеству игра была, тот случай, когда две команды были хороши на поле, это касается атакующих действий, и мы пытались атаковать, и "Сочи", - сказал Гончаренко. - Наверное, моменты, которые у нас были в первые 10 минут, нужно было реализовать, чтобы матч перешел в другое русло. Мы знаем, что "Сочи" умеет хорошо начинать матчи, было важно не дать им хорошо начать игру, мы с этим справились. Мы одержали в кои-то веки волевую победу, это важно для того, чтобы команда себя чувствовала увереннее".

"Когда произошло удаление, нам пришлось думать о сохранении ворот. "Сочи" хорошо атакует с флангов и диагональными передачами, что сегодня тоже было, мы знали, как действовать, но на левом фланге периодически возникали опасные моменты. Но и моменты для контратак у нас тоже были, могли выжать гол", - добавил Гончаренко.

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла пропустил встречу с "Сочи". "Надеемся, что он сможет сыграть с "Нижним Новгородом". Он тренируется индивидуально. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу", - отметил Гончаренко.

Краснодарцы впервые победили сочинцев в РПЛ на выезде и вышли на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 28 очков.