Даниил Медведев назвал проведенное на Кубке Дэвиса время лучшим в карьере

ТАСС, 6 декабря. Проведенное время в составе сборной России по теннису на Кубке Дэвиса для Даниила Медведева было лучшим в карьере. Комментарий Медведева приводит пресс-служба турнира.

Сборная России по теннису в третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса

В воскресенье сборная России стала обладателем Кубка Дэвиса, победив в финале команду Хорватии со счетом 2-0.

"Я больше рад за команду, чем за себя, - сказал Медведев. - У нас потрясающая команда и атмосфера, я просто счастлив быть частью этой команды и иметь возможность побеждать с ней. Это было довольно удивительное время, потому что приехать сюда в конце сезона непросто. Это было лучшее время в моей карьере."

В состав сборной России на Кубок Дэвиса 2021 года вошли Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступала на турнире без национального флага и гимна.

Сборная России в третий раз в своей истории стала победителем Кубка Дэвиса. Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006). В финалах турнира они играли в 1994, 1995 и 2007 годах.