Михайлов: оценивать состав сборной России на Кубок Первого канала стоит после турнира

МОСКВА, 6 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление на Кубке Первого канала покажет, кто из вызванных в команду России хоккеистов соответствует уровню сборной. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

Ранее в понедельник был объявлен состав национальной команды для участия во втором этапе Евротура - Кубке Первого канала. В него вошло шесть игроков столичных армейцев.

"По некоторым позициям среди защитников и нападающих у меня есть мнение. Нет вопросов по вратарям, - сказал Михайлов. - Сейчас надо довериться этому тренерскому штабу, и посмотреть, как команда выступит на Кубке Первого канала. И тогда будет понятно, кто соответствует уровню игрока сборной, а кто нет. После Кубка Первого канала можно вернуться к разговору, на кого тренерский штаб может рассчитывать".

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря. Российская команда встретится на турнире со сборными Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря). Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Матчи с канадцами не будут учитываться в зачете Евротура.