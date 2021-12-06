Быков: состав сборной России на Кубок Первого канала будет рассматриваться на Олимпиаду

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты, которые выступят на Кубке Первого канала, имеют хорошие шансы попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, особенно если в олимпийском турнире не примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

Каменский: в сборную России по хоккею на Кубок Первого канала вызваны все сильнейшие

В понедельник был объявлен состав российской команды на домашний этап Евротура, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

"На данный момент это сильнейший состав, собрали всех лучших игроков КХЛ (Континентальной хоккейной лиги - прим. ТАСС), - сказал Быков. - Думаю, данный состав будет рассматриваться и готовиться постепенно к Олимпиаде. Особенно с учетом того, если игроки НХЛ все-таки не поедут в Пекин. И сборная Канады, которая тоже примет участие в Кубке Первого канала, сыграет потенциальным олимпийским составом".

Также специалист заявил, что у российской команды хорошие шансы на победу во втором этапе Евротура. "Шансы на победу очень большие, команда сильная, еще посмотрим расширенный состав. Уверен, что тренеры собрали всех самых лучших. Будем смотреть и болеть", - добавил Быков.

Российская команда встретится на турнире со сборными Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря). Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Матчи с канадцами не будут учитываться в зачете Евротура.