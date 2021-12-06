Гончар назвал состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала оптимальным

Ранее в понедельник был объявлен состав сборной России на второй этап Евротура - Кубок Первого канала.

"На данный момент состав оптимальный, если бы он был неоптимальным, были бы другие игроки. Кандидатур было много, мы рассматривали всех игроков [Континентальной хоккейной] лиги, поэтому выбирали из того, что есть. Мы посмотрели, кто-то подошел под концепцию игры нашей сборной, кто-то - нет. Смотрели, кто готов и находится в хорошем физическом состоянии, готов играть по нашим требованиям. И на основе этого принимали решение", - сказал Гончар.

"У нас была дискуссия, все мнения учитывались, и вы видите состав, который был принят коллективным решением. Надо приезжать и показывать хорошую игру", - добавил специалист.

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря. Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Российская команда встретится на турнире со сборными Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря). Матчи с канадцами не будут учитываться в зачете Евротура.