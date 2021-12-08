Смирнов: некоторые пытаются под надуманным предлогом сорвать Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Некоторые под надуманным предлогом пытаются сорвать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Такое мнение на церемонии вручения Национальной спортивной премии высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

Ранее политики Великобритании, Канады, США, Австралии и ряда других стран заявили о том, что не поедут в Пекин на зимние Олимпийские игры.

"Большое спасибо за прекрасный праздник, мне сегодня хочется вспомнить о том, какой путь проделала наша сборная, наши спортсмены. В следующем году исполнится 70 лет, как мы вышли на олимпийскую арену. Наша сборная была тогда удивительной, значительная часть мужского состава - это были фронтовики, даже два узника концлагерей. Они успешно выступили и дали старт всем нашим прекрасным участникам и победителям Олимпийских игр", - отметил Смирнов.

"Многих славных достижений добились наши спортсмены, Олимпийские игры стали самым ярким событием в культурной жизни человечества. Были и бойкоты, но они показывали, что это наносит вред спорту, спортсменам. Казалось бы, мы это преодолели, и вот опять звучит это слово, нашлись люди, которые под надуманным предлогом пытаются сорвать Игры, омрачить праздник спорта. От этого прежде всего пострадают спортсмены, которые представляют эту страну", - добавил почетный президент ОКР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.