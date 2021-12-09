Власти Австралии не позволят непривитым теннисистам выступать на Australian Open

СИДНЕЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Австралийские власти не намерены допускать исключения из санитарных правил и ограничений для того, чтобы первая ракетка мира серб Новак Джокович смог принять участие в первом турнире Большого шлема 2022 года - Australian Open. Об этом журналистам сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По словам главы правительства, ни для кого из участников Australian Open "особых правил не будет". "Он [Джокович] будет следовать тем же правилам, что и любой другой. Эти решения принимаются медицинскими должностными лицами и чиновниками [департамента] здравоохранения, а не политиками", - сказал Моррисон в ходе онлайн-выступления.

В среду стало известно, что Джокович попал в заявку на Australian Open. Ранее сообщалось, что серб, который является действующим победителем турнира, может пропустить его из-за отказа пройти полный курс вакцинации, что является обязательным требованием властей Австралии.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Власти австралийского штата Виктория, административным центром которого является Мельбурн, заявили, что участники Australian Open смогут въехать на территорию региона только после полной вакцинации против COVID-19. Несмотря на призыв федерального правительства "проявить некоторую гибкость", премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что это требование останется неизменным и никаких исключений из него не будет.

На территории штата Виктория действует постановление об обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий граждан, включая профессиональных спортсменов. К настоящему моменту первый компонент вакцины уже получили более 93,5% жителей региона старше 16 лет (более 5 млн человек), 91,5% (4,9 млн) были привиты полностью. Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.