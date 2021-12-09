В ЦСКА заявили, что расстроены отсутствием активной поддержки на матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА расстроен тем, что команда лишится активной поддержки на матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом ТАСС рассказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно, в связи с нарушениями, допущенными на игре 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с петербургским "Зенитом" (0:2).

"Мы расстроены тем, что в ближайшей игре команда лишится поддержки самой активной части ее болельщиков, - сказал Аксенов. - В то же время решение могло быть и жестче, тогда бы команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, чтобы она не повторялась, нам всем нужно извлечь правильные уроки из нее".

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. В следующем туре армейцы примут на своем поле тульский "Арсенал" 11 декабря.