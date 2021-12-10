Рахимов: "Локомотив" играл чуть смелее во втором тайме матча Лиги Европы с "Марселем"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" показали во втором тайме матча с французским "Марселем" более смелую игру, потому что им нечего было терять. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер железнодорожников Рашид Рахимов.

В четверг "Локомотив" на выезде проиграл "Марселю" со счетом 0:1 в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. На 80-й минуте встречи за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Марселя" Валентен Ронжье.

"Я не люблю говорить о таких вещах, что это беззубая игра, это был выбор определенной тактики на матч, - сказал Рахимов. - "Локомотив" с приходом немецких специалистов пытается атаковать соперника и идти в него, чтобы лишать времени на принятие решения. Но по первому тайму было видно, что "Локомотив" опустился в центральную зону, пытался лезть в борьбу в этой зоне, чтобы иметь пространство и переходить в контратаки. Но, к сожалению, отборов было немного, переходов в контратаки не было".

"Чуть смелее "Локомотив" провел второй тайм, потому что терять было нечего и команде нужна была победа. Они пытались играть, было удаление, но в любом случае не складывалось ощущение, что железнодорожники могут увеличить давление и добиться положительного результата. Если брать игру в общем, то закономерный результат. Хотя "Марсель" играет достаточно авантюрно, если есть пространство, можно находить эти моменты. К сожалению, у "Локомотива" это не получалось", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив" после поражения от "Марселя" завершил выступление в еврокубках. "Вначале говорили о том, что "Лацио" и "Марсель" по ходу выглядели не настолько уверенно, например, "Марсель" достаточно много пропускает, играет авантюрно, почти все соперники имели много моментов у их ворот, - отметил Рахимов. - Я думаю, что "Локомотив" мог побороться за выход из группы. Но, к сожалению, эта групповая фаза команде не удалась. Был хороший матч против "Галатасарая" (1:1) в Турции, когда "Локомотив" играл очень активно в атаку, команда могла одержать победу. Но в целом эти матчи не удались "Локомотиву".

В другом матче группы Е итальянский "Лацио" сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). "Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе, набрав 2 очка. Первое место занял "Галатасарай" (12 очков), второе - "Лацио" (9), третье - "Марсель" (7).