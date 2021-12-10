Гисдоль: футболисты "Марселя" сыграли лучше "Локомотива" в матче Лиги Европы

В четверг "Локомотив" в гостях проиграл "Марселю" со счетом 0:1 и заверил выступление в еврокубках. Встречу из-за травм пропускали вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Фаустино Анджорин, Рифат Жемалетдинов и Даниил Куликов. Из-за дисквалификации участие в игре не принял полузащитник Дмитрий Баринов.

"Конечно, ни я, ни команда не рады этому результату, - сказал Гисдоль. - С другой стороны, нужно помнить о том, каким стартовым составом мы сегодня вышли на поле, какие у нас были возможности. После матча я сказал ребятам, что они хорошо отработали на поле, сделали все, что могли. Но сегодня "Марсель" был лучше нас".

В другом матче группы Е итальянский "Лацио" сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). "Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе, набрав 2 очка. Первое место занял "Галатасарай" (12 очков), второе - "Лацио" (9), третье - "Марсель" (7).