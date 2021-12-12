Российские гандболистки досрочно вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Представительницы Польши и Словении выступают в группе 1 вместе с россиянками, черногорками, сербками и француженками. Ранее в субботу команда Сербии проиграла команде Франции со счетом 19:22, а россиянки обыграли команду Черногории (31:25). Таким образом, россиянки досрочно обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства. Российским гандболисткам предстоит сыграть еще одну игру в основном раунде. 13 декабря они встретятся с командой Франции, победа в матче определит итоговое место команды в группе 1.

Все команды в группе 1 провели по четыре игры, включая по два матча предварительного раунда. Сборная Франции лидирует в группе с 8 очками. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Сербии (4), далее идут словенки (3), представительницы Польши (2) и Черногории (0). В четвертьфинал выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы. Основной этап продлится до 13 декабря, плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше. На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.