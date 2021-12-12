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Футбол в России

Семак рассказал о характере травм футболистов "Зенита" Вендела и Малкома

Бразильцы были заменены после первого тайма игры с "Динамо"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" Вендел и Малком получили травмы в первом тайме матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Оба бразильских футболиста были заменены после первого тайма.

"Да, верно. Получили травмы. У Малкома повреждение связок голеностопа, у Вендела - повреждение задней мышцы бедра", - сказал Семак.

"Без Малкома и Вендела качество контроля мяча падает, поэтому игра изменилась. Сложнее стало Клаудиньо, который поменял позицию. Пришлось центр поля поменять, поэтому игра стала с большим количеством единоборств. Ну и свежести чуть-чуть не хватило ребятам", - добавил главный тренер "Зенита".

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Динамо" составляет два очка.

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Российский футболСемак, Сергей Богданович
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