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КХЛ

Хоккеист "Салавата Юлаева" Хохряков дисквалифицирован на четыре матча за фол на Воронкове

Встреча прошла 12 декабря

ТАСС, 12 декабря. Нападающего уфимского "Салавата Юлаева" Петра Хохрякова дисквалифицировали на четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за атаку в голову форварда казанского "Ак Барса" Дмитрия Воронкова. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Встреча между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевом" прошла 12 декабря и завершилась победой уфимской команды со счетом 4:2.

Воронков покинул лед на носилках. Хохряков получил удаление до конца игры. Из-за травмы нападающий "Ак Барса" не сыграет за сборную России на Кубке Первого канала.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п. 1.3. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Хохрякову 31 год. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 31 матч, в которых набрал 7 очков (3 гола + 4 результативные передачи).

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