"Манчестер Юнайтед" сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 13 декабря. Английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с французским клубом "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в понедельник в швейцарском Ньоне, одним из ее участником был бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

Первая встреча пройдет во Франции, ответная - в Англии. Команды уже встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда "Манчестер Юнайтед" одержал победу по сумме двух матчей (1:2, 3:1). Также команды играли на групповом этапе прошлого розыгрыша турнира и снова обменялись гостевыми победами: "Манчестер Юнайтед" победил со счетом 2:1, ПСЖ - со счетом 3:1.

За "Манчестер Юнайтед" выступает обладатель пяти "Золотых мячей" португалец Криштиану Роналду. В ПСЖ играет семикратный обладатель приза аргентинец Лионель Месси.

В других парах 1/8 финала португальская "Бенфика" сыграет с мадридским "Реалом", испанский "Вильярреал" встретится с английским "Манчестер Сити", испанский "Атлетико" - с германской "Баварией", австрийский "Зальцбург" - с английским "Ливерпулем", итальянский "Интер" - с нидерландским "Аяксом", португальский "Спортинг" - с итальянским "Ювентусом", французский "Лилль" - с английским "Челси".

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные - 8,9,15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.