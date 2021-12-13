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Допинг в спорте

Ксения Шойгу: Федерация триатлона России принимает санкции международного союза

В понедельник World Triathlon ввела санкции в отношении российской стороны
Президент Федерации триатлона России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации триатлона России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация триатлона России (ФТР) принимает и понимает санкции Международного союза триатлона (World Triathlon) в связи с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Об этом ТАСС заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

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Санкции World Triathlon в отношении российской стороны были введены в понедельник. Согласно им, должностные лица ФТР в течение года не смогут занимать посты в международных триатлонных организациях. Также ФТР до конца 2022 года запрещено проводить какие-либо соревнования и мероприятия мирового и европейского уровня.

"Решение World Triathlon нам абсолютно понятно, и мы его принимаем. По факту - ФТР уже несколько месяцев как начала выполнять обнародованные сегодня предписания, эти шаги мы обсуждали вместе с Мировым союзом триатлона, в том числе в ходе очных встреч. Для нас важно сообща решить проблему допинга, поэтому и было подписано соглашение с РУСАДА [Российским антидопинговым агентством], мы работаем над образованием в сфере допинга, у нас появился офицер по безопасности", - отметила Шойгу.

"Вместе с тем хотела бы отметить, что все старты календарного плана состоятся согласно графику. В заявлении World Triathlon говорится об ограничениях на проведение международных мероприятий в 2022 году, организатором которых являлась бы непосредственно ФТР", - добавила она.

ФТР обязана возместить World Triathlon все расходы (в том числе за лабораторные исследования и на судебные слушания), связанные с любыми нарушениями антидопинговых правил, совершенными российскими спортсменами и тренерами. ФТР должна применять санкции в отношении любого тренера или должностного лица, причастного к нарушениям антидопинговых правил, а также обязуется сотрудничать с дисциплинарными органами World Triathlon.

Ранее за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы триатлонисты Александр Брюханков (три года), Игорь Полянский (три года) и Владимир Турбаевский (четыре года).

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