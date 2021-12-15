С мыслями об Олимпиаде. Кубок Первого канала по хоккею стартует в Москве

ТАСС, 15 декабря. Второй этап хоккейного Евротура - Кубок Первого канала - стартует 15 декабря на "ЦСКА-Арене" в Москве. Турнир является одним из последних этапов подготовки к зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года.

На эту тему Жамнов: матч против канадских хоккеистов для сборной России является принципиальным

Для сборной России этот турнир традиционно является основным среди всех четырех этапов Евротура, в Москве у хозяев обычно играют те, кто с большой долей вероятности выступят на чемпионате мира весной. Однако в этом году соревнования имеют еще большее значение как для россиян, так и для остальных участников Кубка. В начале февраля начнутся Олимпийские игры, в связи с неопределенностью по поводу выступления на них игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) немало хоккеистов, приехавших в Москву, могут отправиться в составе своих команд в Пекин. В начале сентября была достигнута договоренность об участии игроков НХЛ на Олимпиаде, но с оговоркой, что лига может до 10 января отозвать свое решение в связи с коронавирусной ситуацией. Уже 23 игрока лиги попали в ковид-протокол за последние полтора дня, поэтому НХЛ может использовать предусмотренную паузу на Олимпиаду для того, чтобы клубы могли сыграть в этот период перенесенные матчи. Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде по-прежнему открыт, поэтому в составах сборных Швеции, Чехии и Финляндии вошло немало игроков Континентальной хоккейной лиги, тогда как обычно эти команды в Москве проверяли резерв. Также на турнире выступит и сборная Канады, в составе которой сыграют 16 представителей КХЛ. Канадская хоккейная ассоциация решила вспомнить опыт подготовки к Играм в южнокорейском Пхенчхане: в 2017 году североамериканская команда также приезжала в Москву. Внушительный состав Участие канадцев в Кубке Первого канала подарило столичным болельщикам классику хоккейных противостояний - сборные России и Канады сыграют уже в среду. И главный тренер россиян Алексей Жамнов не относится к этому как к какому-то "приколу", как он сам сказал. "Это многолетняя история, для нас это принципиальный матч, мы на него настраиваемся", - сказал он во время онлайн-конференции перед стартом турнира.

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При этом у сборной России довольно непростой график - четыре матча за пять дней, видимо, в связи с этим было приглашено внушительное количество игроков - 31. На открытой тренировке во вторник на льду "ЦСКА-Арены" команда тренировалась двумя группами. При этом первая группа, очевидно, представляла собой сочетания, которые могут появиться в игре с канадцами. Первый состав игроков был разбит на следующие сочетания: Вячеслав Войнов - Дамир Шарипзянов, Кирилл Марченко - Вадим Шипачев - Андрей Чибисов; Артем Минулин - Егор Яковлев, Михаил Григоренко - Павел Карнаухов - Сергей Толчинский; Александр Елесин - Никита Нестеров, Егор Коршков - Артем Анисимов - Артур Каюмов; Алексей Марченко - Александр Никишин, Даниил Вовченко - Александр Кадейкин - Сергей Плотников. Также в этой группе занимались вратари Иван Федотов и Тимур Билялов. Во второй группе занимались вратарь Александр Самонов, пара защитников Сергей Телегин - Семен Чистяков и тройки Кирилл Семенов - Иван Морозов - Артем Галимов, Владислав Каменев - Владимир Ткачев - Арсений Грицюк. Еще до начала сбора стало известно, что из-за травм команде не смогут помочь Андрей Кузьменко из СКА, столичный динамовец Станислав Галиев и Дмитрий Воронков из "Ак Барса", которых заменили Вовченко, а также форварды "Локомотива" Артем Анисимов, который в октябре вернулся из НХЛ, и Артур Каюмов. В занятии по причине простуды не принимал участие форвард СКА Никита Гусев. Вместо него на льду работал Каменев. Вызвало вопросы то, что в команде не оказалось одного из лучших снайперов нынешнего сезона КХЛ Антона Бурдасова из СКА, а также одного из самых результативных игроков ЦСКА Константина Окулова. "Мы никого не списываем, если нет этих ребят, это не значит, что мы их вычеркнули. Просто мы их знаем, хотим посмотреть других ребят, которые заслужили того, чтобы находиться здесь. Мы в данной ситуации остановились именно на них", - подчеркнул Жамнов. С канадцами сыграют не все Несмотря на опасения по возможному неучастию игроков НХЛ на Олимпиаде, штаб сборной России укомплектован именно с учетом возможного выступления в Пекине хоккеистов из-за океана: Жамнову помогают работавший в "Питтсбурге" Сергей Гончар, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и главный тренером ЦСКА Сергей Федоров, тренер вратарей Евгений Набоков, который из-за занятости в "Сан-Хосе" будет работать только на Олимпиаде. Помощником Жамнова является и главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов.

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