Михайлов заявил, что доверяет опыту нового президента Федерации фехтования России Мамедова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новый президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов обладает всеми слагающими для успеха на новом посту - характером, знаниями и опытом. Такое мнение журналистам высказал Александр Михайлов, в среду сложивший с себя полномочия главы ФФР, после отчетно-выборной конференции организации, прошедшей в подмосковных Химках.

Мамедов, который с 2012 года являлся главным тренером сборной России по фехтованию, первым вице-президентом ФФР, в среду был единогласно избран на пост президента организации.

"Считаю его избрание продолжением линии развития нашей федерации, и решалось это не спонтанно, а в течение последнего года, даже больше, - рассказал Михайлов. - В итоге мы пришли к общему знаменателю, и сегодня Ильгар Мамедов был выбран президентом. Дай бог ему успеха на этом поприще, у него есть все для этого - характер, знания, опыт, ведь он долгие годы работает в ФФР на различных должностях".

"Его должность первым вице-президентом была моим видением и желанием кооптировать его на эту должность, чтобы он занимался не только подготовкой сборной, но и вникал в административно-хозяйственную работу федерации, - отметил Михайлов. - Но должность президента - это должность именно президента, а не руководителя, который занимается непосредственно текущей, административно-хозяйственной работой федерации, за ним представительские функции, он будет отвечать за спортивную работу, он будет курировать работу сборной".

Административно-хозяйственная деятельность в ФФР ляжет на плечи нового исполнительного директора организации Игоря Кучеренко, избранного в среду на эту должность.