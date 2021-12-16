Хоккеист Кузнецов не имеет шансов сыграть на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов не имеет шансов сыграть за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Об этом на Международном хоккейном форуме в Москве заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

"Извините, но у него нет шансов сыграть на Олимпиаде", - сказал Тардиф.

"Я знаю об этой ситуации и ничего поменять здесь не могу - это решение независимой дисциплинарной панели и совета IIHF. Я имею в виду, что тут нет пути, чтобы что-то поменять. У меня плохой ответ для вас, я не выступаю тут против кого-то, но нужно сохранять решение, которое уже принято. Таковы правила, и я не хочу открывать этот ящик Пандоры", - добавил глава IIHF.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.