"Не хочу открывать ящик Пандоры". Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов пропустит Олимпиаду

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в своем втором матче на Кубке Первого канала одержала победу над командой Швеции со счетом 1:0. Однако главной новостью дня стало то, что россияне не смогут рассчитывать на форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова на Олимпиаде, если туда приедут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В четверг в Москве начался Международный хоккейный форум - традиционное мероприятие, на которое съезжаются руководители международных и национальных федераций, специалисты для обмена опытом работы и участия в панельных дискуссиях. Из-за пандемии коронавируса форум второй год подряд проводится в онлайн-формате, его площадкой стал Музей хоккея рядом с "ЦСКА-Ареной", где проводятся матчи Кубка Первого канала.
На форум приехал избранный в середине сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. В его кулуарах он окончательно прояснил ситуацию с дисквалификацией Кузнецова. В августе 2019 года форвард был отстранен антидопинговой панелью IIHF от участия в турнирах на четыре года из-за того, что в его допинг-пробе, взятой 26 мая того же года во время чемпионата мира, был обнаружен кокаин.
Федерация хоккея России (ФХР) пыталась сократить срок дисквалификации Кузнецова, чтобы он смог принять участие в Олимпийских играх в Пекине. По словам главного тренера сборной России Алексея Жамнова, менеджер команды Илья Ковальчук также обращался в НХЛ за содействием в этом вопросе. Однако в четверг Тардиф сообщил, что никаких шансов сократить срок наказания Кузнецова нет.
"Я знаю об этой ситуации, ничего поменять здесь не могу - это решение независимой дисциплинарной панели и совета IIHF. Я имею в виду, что тут нет пути, чтобы что-то поменять. У меня плохой ответ для вас, я не выступаю тут против кого-то, но нужно сохранять решение, которое уже принято. Таковы правила, я не хочу открывать этот ящик Пандоры", - сказал глава IIHF.
Сожаление Третьяка
Также в кулуарах форума ситуацию прояснил заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе. Как ранее сообщили ТАСС в Спортивном арбитражном суде (CAS), Кузнецов не подавал запрос на сокращение дисквалификации. "Если мы посмотрим на юридическую сторону вопроса, то, скорее всего, нет [шансов на выигрыш дела в CAS], потому что есть определенный набор юридически значимых обстоятельств, которые бы рассматривали арбитры и учитывали при вынесении решения. И исходя из этого набора обстоятельств, получается, что мало было шансов сократить сроки дисквалификации".
По словам Кикнадзе, сократить сроки дисквалификации Кузнецова не представлялось возможным еще и потому, что игрок выступает в НХЛ, которая не является подписантом Всемирного антидопингового кодекса. Обращение в CAS могло повлечь за собой пересмотр санкций в сторону ужесточения вплоть до лишения права на работу в США.
"Федерация хоккея все возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжелый вопрос, поэтому я и выступал, говорил, что это тяжелый вопрос", - заявил ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк. Жамнов после матча со шведами также отметил, что российская сторона оказалась в этой ситуации бессильна.
Несмотря на разговоры о том, что незаменимых ни в одной команде нет, Кузнецова на Олимпиаде заменить будет очень сложно. Сборная России имеет дефицит качественных центральных нападающих, особенно таких, которые умеют здорово играть как в атаке, так и в обороне. В 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона 29-летний форвард набрал 30 очков (девять голов + 21 передача).
Ничушкин может приехать в Пекин
Хорошей новостью стало то, что сборная России сможет на Олимпиаде рассчитывать на набравшего неплохую форму Валерия Ничушкина. Форвард, который больше ориентирован на разрушение атак соперника, оказался под угрозой дисквалификации из-за того, что его допинг-проба, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней обнаружили тестостерон. Причем департамент разведки Всемирного антидопингового агентства сообщил об этом IIHF только в ноябре 2020 года. В отличие от Кузнецова, Ничушкин решил оспорить это наказание.
"Мы получили документы от IIHF, что есть вопросы по соблюдению антидопинговых правил, переслали их Ничушкину и его агенту Марку Гандлеру. Они сейчас наняли юриста и подали в IIHF ответ, в котором не согласились с предъявленными обвинениями. И на текущий момент никакого запрета участвовать Ничушкину в Олимпийских играх нет", - уточнил Кикнадзе.
Пока неизвестно, смогут ли игроки НХЛ приехать на Олимпиаду, поэтому сборная России обкатывает на Кубке Первого канала состав из представителей Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Жамнова в достаточно тяжелой игре одолели шведов - единственную шайбу в концовке третьего периода забросил Вячеслав Войнов с передачи вышедшего в составе Никиты Гусева.
Тренерский штаб команды попробовал в середине матча Гусева в звене с Вадимом Шипачевым, но потом вернулся к сочетанию, которое было в матче с канадцами. "Гусеву сегодня было еще немного тяжело после простуды. Хотя надо отдать должное, он создал гол. У него есть мышление, но еще не до конца набрал форму", - отметил Жамнов, комментарий которого приводит пресс-служба ФХР.
После двух игр россияне занимают первое место на Кубке Первого канала с шестью очками. В субботу и воскресенье подопечные Жамнова проведут заключительные матчи турнира с чехами и финнами.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|6
|2
|Финляндия
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3-2
|2
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2-3
|1
|4
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-1
|0