"Не хочу открывать ящик Пандоры". Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов пропустит Олимпиаду

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в своем втором матче на Кубке Первого канала одержала победу над командой Швеции со счетом 1:0. Однако главной новостью дня стало то, что россияне не смогут рассчитывать на форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова на Олимпиаде, если туда приедут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четверг в Москве начался Международный хоккейный форум - традиционное мероприятие, на которое съезжаются руководители международных и национальных федераций, специалисты для обмена опытом работы и участия в панельных дискуссиях. Из-за пандемии коронавируса форум второй год подряд проводится в онлайн-формате, его площадкой стал Музей хоккея рядом с "ЦСКА-Ареной", где проводятся матчи Кубка Первого канала.

На форум приехал избранный в середине сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. В его кулуарах он окончательно прояснил ситуацию с дисквалификацией Кузнецова. В августе 2019 года форвард был отстранен антидопинговой панелью IIHF от участия в турнирах на четыре года из-за того, что в его допинг-пробе, взятой 26 мая того же года во время чемпионата мира, был обнаружен кокаин.

Федерация хоккея России (ФХР) пыталась сократить срок дисквалификации Кузнецова, чтобы он смог принять участие в Олимпийских играх в Пекине. По словам главного тренера сборной России Алексея Жамнова, менеджер команды Илья Ковальчук также обращался в НХЛ за содействием в этом вопросе. Однако в четверг Тардиф сообщил, что никаких шансов сократить срок наказания Кузнецова нет.

"Я знаю об этой ситуации, ничего поменять здесь не могу - это решение независимой дисциплинарной панели и совета IIHF. Я имею в виду, что тут нет пути, чтобы что-то поменять. У меня плохой ответ для вас, я не выступаю тут против кого-то, но нужно сохранять решение, которое уже принято. Таковы правила, я не хочу открывать этот ящик Пандоры", - сказал глава IIHF.

Сожаление Третьяка

Также в кулуарах форума ситуацию прояснил заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе. Как ранее сообщили ТАСС в Спортивном арбитражном суде (CAS), Кузнецов не подавал запрос на сокращение дисквалификации. "Если мы посмотрим на юридическую сторону вопроса, то, скорее всего, нет [шансов на выигрыш дела в CAS], потому что есть определенный набор юридически значимых обстоятельств, которые бы рассматривали арбитры и учитывали при вынесении решения. И исходя из этого набора обстоятельств, получается, что мало было шансов сократить сроки дисквалификации".