Кандидатура Федуна. Итальянец Ваноли представлен в качестве главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Итальянец Паоло Ваноли в пятницу был представлен в качестве главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков на пресс-конференции заявил, что кандидатуру Ваноли совету директоров предложил владелец клуба Леонид Федун.

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В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23, также клуб может продлить соглашение еще на один сезон. Помощником Ваноли будет Марко Донадель, тренером по физподготовке - Джампьеро Ашенци, аналитиком - Андреа Бьянки, тренером вратарей - Марко Дзуккер. 15 декабря красно-белых покинул предыдущий наставник команды Руй Витория. До этого 49-летний Ваноли не работал главным тренером в клубах. Он был ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов. Мележиков объяснил назначение тем, что Ваноли имеет богатый опыт в построении команд. "Паоло рассказал, какой он видит команду, и ему довольно подробно и заранее были объяснены условия внутри нее, - сказал Мележиков. - В данном случае возникло ощущение того, что Ваноли - это человек с огромным опытом построения команды. То видение, которое он определил в построении команды, и требования к ее усилению были конкретны, понятны и схожи с целями, которые ставит клуб. В общем подходе - нацеленность на результат, жесткость". "Паоло достаточно жесткий в плане работы. При выборе Ваноли сыграл роль [его] опыт работы с тренерами. Все лучшее из этого опыта будет перенесено на работу в "Спартаке", - добавил Мележиков. В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала турнира. "Футболки игроков должны быть мокрыми"

"Спартак" в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2016/17. Тогда команду возглавлял итальянец Массимо Каррера, который ранее также не имел опыта работы главным тренером. Ваноли в интервью пресс-службе заявил, что хочет повторить опыт соотечественника. "Пусть это будет хорошей приметой, - сказал Ваноли. - Конечно, я разговаривал с Массимо [Каррерой] о "Спартаке", чтобы понять ситуацию, он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь". Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил, что единственным преимуществом Ваноли является то, что он был футболистом. "Я думаю, комментировать преждевременно, никто понять не может, приведет ли это назначение к лучшему или худшему, - сказал Мостовой ТАСС. - Про него говорят, что он работал вторым тренером у известных специалистов, но сейчас на скамейке сидят десять человек, еще столько же в ложе, и все работают. Единственный плюс, что он в прошлом был футболистом, и не стоит также забывать, что он итальянец, а "Спартак" с итальянцем в последний раз чемпионат и выиграл, может быть, по этому пути в команде хотят пойти".

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Ваноли на пресс-конференции заявил, что футболисты команды будут полностью выкладываться на тренировках. "Мое поведение [на посту главного тренера] - либо я говорю неправду, обещаю чемпионства, либо буду честен, буду говорить, что работа ведется, - отметил Ваноли. - С тренировок футболисты будут выходить так, что футболки будут мокрыми. Я требователен к себе. Хотел бы отдать должное прошлому тренерскому штабу, они вышли с первого места в плей-офф Лиги Европы, но есть ответственность на футболистах, так как девятое место - это не место "Спартака". "Каким будет "Спартак"? Если хотите услышать ложь, то мы выиграем чемпионат. Если честно, то будем работать, все будут атаковать, защищаться, выкладываться на 100%", - добавил главный тренер команды. Руководство "Спартака" конкретизировало задачи для нового тренерского штаба. По словам Мележикова, перед Ваноли стоят цели попасть в еврокубки и дойти до финала Кубка России. Основная задача, как заявил Мележиков, в Лиге Европы была выполнена, так как команда вышла в 1/8 финала, но выступление в еврокубках будет считаться успешным, если "Спартак" пройдет эту стадию. Кандидатура Федуна и проблемы из-за Попова На пресс-конференции журналисты предупредили Ваноли, что "Спартак" всегда находится под давлением со стороны журналистов и болельщиков. Новый главный тренер команды заявил, что не намерен обращать внимание на давление со стороны. "Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Моя работа - работа на поле, добиваться результата. Постараюсь не обращать внимание на посторонние вещи", - сказал Ваноли. Мележиков сообщил журналистам, что принципиальным условием Ваноли при подписании контракта было отсутствие каких-либо договоренностей, пока не будет принято решение по бывшему главному тренеру Витории. По словам генерального директора красно-белых, рассматривались различные варианты, но после решения по уходу Витории клуб подписал контракт с Ваноли. До соглашения итальянец ознакомился с инфраструктурой и штабами клуба.

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