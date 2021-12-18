Хованцев считает, что Елисеев и Гараничев практически лишились шансов попасть на Олимпиаду

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев и призер чемпионатов мира Матвей Елисеев практически лишились шансов выступить на Играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

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Гараничев и Елисеев на открывавшем сезон этапе Кубка мира в Эстерсунде показали слабые результаты и лишились места в основной команде. После они выступали на этапах Кубка IBU, где ни в одной из гонок не попали в число десяти сильнейших.

"Сейчас ребята на Кубке мира выступают достаточно хорошо, не думаю, что кого-то из нынешней шестерки стоит менять, - сказал Хованцев, говоря об олимпийском составе. - Может подняться [в основной состав] Антон Бабиков, но это уже решать тренерам. Нельзя исключать, что кто-то может заболеть или что кому-то будет предоставлен отдых. Все будет зависеть от состоянии команды после Нового года".

"Но если говорить о Елисееве и Гараничеве, то у них, думаю, шансов практически нет", - подчеркнул он.

Сейчас в основной состав мужской команды России входят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын и Василий Томшин. Из этой шестерки только Томшин не выполнил критерии отбора на январские этапы Кубка мира.

Олимпийский состав биатлонной команды России будет объявлен 17 января, Игры пройдут в Пекине в феврале.