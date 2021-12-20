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Ралли "Дакар"

Руководитель "Камаз-мастер" Чагин рассказал о задачах команды на предстоящем "Дакаре"

Ралии-марафон начнется 2 января
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Одной из задач команды "Камаз-мастер" на предстоящем ралли-марафоне "Дакар" является обкатка нового грузовика. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель команды Владимир Чагин.

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"Одна из главных задач на предстоящем "Дакаре" - представить новую модель грузовика, - сказал Чагин. - Мы знаем, чего от нас ждет руководство нашего завода, республики, страны, болельщики и партнеры. Хотим порадовать в начале года всех россиян нашим успешным выступлением, все будем для этого делать".

"Дакар" пройдет с 2 по 14 января. 1 января состоится пролог гонки.

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