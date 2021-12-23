Фигуристы Смолкин и Дэвис прислушиваются к советам Тутберидзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду Глеб Смолкин и Диана Дэвис следуют рекомендациям тренера Этери Тутберидзе, которая является матерью Дэвис. Об этом Смолкин рассказал журналистам после выступления с ритм-танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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Первенство страны является основным этапом отбора на Олимпийские игры в Пекин. Дэвис и Смолкин, которые тренируются у Игоря Шпильбанда, за ритм-танец получили 83,99 балла и занимают третье место.

"Когда Этери Георгиевна [Тутберидзе] приезжает, она старается принести свои комментарии, мы прислушиваемся ко всему, - сказал Смолкин. - Диша [Диана Дэвис] прислушивается, она понимает все величие и мастерство своей мамы и старается это исполнять".

"Мой папа (актер Борис Смолкин - прим. ТАСС) просто смотрит на общее впечатление, картинку, этот вид слишком сложен для него, он не достаточно силен в танцах на льду", - добавил фигурист.

Дуэты выступят с произвольным танцем в пятницу.