Без игроков НХЛ, но с потенциалом. Каким может быть состав команды России на Олимпиаду

Национальная хоккейная лига объявила, что игроки ее клубов не выступят на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Какие российские хоккеисты могут отправиться в столицу Китая — в материале ТАСС

Комплектование мужской сборной России по хоккею на предстоящий олимпийский турнир в Пекине будет совсем иным, нежели это было перед Олимпиадой 2018 года, где тоже не выступали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Перед Играми в Южной Корее все было довольно предсказуемо: из 25 хоккеистов только двое не играли в ЦСКА и СКА. Это вратарь Василий Кошечкин и форвард Сергей Мозякин, выступавшие за магнитогорский "Металлург", который в то время был лидером Восточной конференции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 2016 году "Металлург" обыграл в финале Кубка Гагарина столичных армейцев, а годом позже сражался в решающей серии сезона с армейцами из Санкт-Петербурга.

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Перед тем олимпийским сезоном руководство клубов провело большую селекционную работу, чтобы в том числе вернуть из-за океана игроков, у которых по тем или иным причинам не сложилась там карьера. Для такой селекции клубы имели хорошие финансовые возможности, учитывая, что тогдашний потолок зарплат (900 млн рублей с возможностью превышения) в КХЛ был не в пример нынешнему (900 млн). Достаточно вспомнить, что ЦСКА приобрел у челябинского "Трактора" права на защитника "Тампы" Никиту Нестерова, который перед сезоном-2017/18 стал игроком армейцев. Были приобретены Алексей Марченко, который пытался закрепиться сначала в "Детройте", а потом в "Торонто", и Михаил Григоренко, выступавший в "Колорадо". СКА вернул Сергея Калинина и Вадима Шипачева, который начинал олимпийский сезон в "Вегасе", но отказался играть за фарм-клуб, оставшись в итоге без контракта. В 2016 году в Санкт-Петербург с прицелом на Олимпиаду приехал и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. Стоит отметить, что ряд переходов внутри КХЛ в армейские клубы также объяснялся тем, что это было необходимо в интересах сборной. Именно так был объяснен переход в СКА мастеровитого защитника Артема Зуба из хабаровского "Амура". Петербургский клуб также усилился и Владиславом Гавриковым из ярославского "Локомотива". Поставщиком в Москву и Санкт-Петербург сразу двух игроков, которые потом стали олимпийскими чемпионами, оказался уфимский "Салават Юлаев". Перед сезоном-2016/17 клуб отдал в СКА Николая Прохоркина. Но более ощутимой потерей для "Салавата Юлаева" стал уход в ЦСКА Кирилла Капризова — автора золотого гола в овертайме олимпийского финала в Пхенчхане. Как потом признавался генменеджер уфимцев Леонид Вайсфельд, этот переход ему навязали. Кто поедет в Пекин? Нынешний штаб сборной России во главе с главным тренером команды Алексеем Жамновым и менеджером Ильей Ковальчуком, чемпионом Игр 2018 года, уже говорил о наличии расширенного списка кандидатов на Олимпиаду на случай неприезда игроков НХЛ. Конкретные фамилии, как Жамнов и Ковальчук рассказали уже после решения лиги, будут названы позднее, но по итогам Кубка Первого канала уже можно сделать ряд выводов.

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Что бы ни говорили о снижении уровня чемпионата КХЛ после введения еще с прошлого сезона жесткого потолка зарплат, это вызвало появление какой-никакой конкуренции в регулярном сезоне. Пускай на первых ролях сейчас продолжают оставаться те же ЦСКА и СКА, своей игрой приятно удивили череповецкая "Северсталь" и "Трактор", которые делегировали игроков на Кубок Первого канала. А президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе с ТАСС обратил внимание на игру голкипера череповецкого клуба Дмитрия Шугаева еще на Кубке Карьяла. Есть ощущение, что Шугаев находится в расширенном списке и может побороться за место в составе, учитывая ровную вратарскую линию в сборной. Относительно голкиперов — лучшим из россиян в КХЛ является 38-летний Василий Кошечкин, который хоть и официально не заявлял, но, очевидно, карьеру в сборной закончил. Вратарский вопрос на Олимпиаде будет одним из основных, поскольку явного лидера среди голкиперов в России нет, а все лучшие российские вратари сейчас находятся за океаном. На Кубке Первого канала среди трех вратарей больше игрового времени получил Иван Федотов из ЦСКА, но утверждать, что именно он будет номером один, преждевременно. Есть твердая уверенность, что из защитников в Пекин поедут олимпийские чемпионы Пхенчхана Нестеров и Вячеслав Войнов. Нестеров после победы в Южной Корее успел опять съездить в НХЛ и вернуться в ЦСКА. По игре в обороне он превосходит Войнова, однако за плечами двукратного обладателя Кубка Стэнли, ныне выступающего в московском "Динамо", огромный опыт. Пропустивший последний сезон Войнов все равно остается одним из лучших защитников в КХЛ благодаря в том числе эффективным подключениям в атаку и игре в большинстве. Но это говорит и о том, что уровень игроков обороны на фоне действий Войнова в нашей лиге не такой высокий.

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