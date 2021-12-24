Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на предстоящий "Тур де Ски"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России объявила состав национальной команды, который выступит на предстоящей многодневке "Тур де Ски". Список опубликован на официальной сайте федерации.

В мужских соревнованиях выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

В состав женской сборной вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова.

Многодневка "Тур де Ски" сезона-2021/22 пройдет с 28 декабря по 4 января, забеги состоятся в швейцарском Ленцерхайде, германском Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме. Победителями прошлой многодневки стали Большунов и американка Джесси Диггинс.