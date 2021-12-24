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Чемпионат России по фигурному катанию

Тренер фигуристов Кондратюка и Самарина заявила, что испытывает противоречивые чувства

В пятницу ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк стал чемпионом России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Тренер фигуристов Марка Кондратюка и Александра Самарина Светлана Соколовская отметила, что испытывает противоречивые чувства по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге, несмотря на победу одного из своих подопечных. Об этом Соколовская рассказала ТАСС.

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В пятницу Кондратюк стал чемпионом России и завоевал путевку на Олимпийские игры, Самарин занял шестое место.

"Чувства сейчас самые противоречивые. Конечно, я счастлива за Марка [Кондратюка], мы рассчитывали на успех, работали, готовились, вкладывая все свои силы. Но меня сейчас две - одна радуется за победителя чемпионата России, будущего участника Олимпийских игр, другая всеми мыслями в том, что произошло с Александром Самариным, в которого я также верила, верю и буду верить. Пока все это нужно переосмыслить, успокоиться, понять", - сказала Соколовская.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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