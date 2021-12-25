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Фигуристка Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионат России

Восемь участниц будут исполнять на отборочном к Олимпиаде турнире прыжки уровня ультра-си
Камила Валиева Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова заявила в произвольной программе чемпионата России в Санкт-Петербурге пять четверных прыжков - четверные флип, сальхов, тулуп, лутц, а также лутц в каскаде с тройным сальховом, передает корреспондент ТАСС.

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Лидирующая после короткой программы Камила Валиева будет исполнять четверной сальхов, два четверных тулупа, оба из которых в каскаде, и тройной аксель. Анна Щербакова будет исполнять четверной флип, а 15-летняя юниорка Аделия Петросян - два четверных риттбергера, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Софья Самоделкина заявила три четверных прыжка - четверной тулуп и два четверных сальхова, Софья Муравьева готовится исполнить четверной сальхов, Майя Хромых - четверной сальхов и четверной тулуп, Елизавета Туктамышева - два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Таким образом, восемь участниц чемпионата России будут исполнять на отборочном к Олимпиаде турнире прыжки уровня ультра-си.

Произвольная программа состоится в субботу. После короткой программы лидирует Валиева (90,38 балла), второе место занимает Щербакова (81,46), третье - Муравьева (80,87).

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