Фигуристка Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионат России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова заявила в произвольной программе чемпионата России в Санкт-Петербурге пять четверных прыжков - четверные флип, сальхов, тулуп, лутц, а также лутц в каскаде с тройным сальховом, передает корреспондент ТАСС.

Лидирующая после короткой программы Камила Валиева будет исполнять четверной сальхов, два четверных тулупа, оба из которых в каскаде, и тройной аксель. Анна Щербакова будет исполнять четверной флип, а 15-летняя юниорка Аделия Петросян - два четверных риттбергера, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Софья Самоделкина заявила три четверных прыжка - четверной тулуп и два четверных сальхова, Софья Муравьева готовится исполнить четверной сальхов, Майя Хромых - четверной сальхов и четверной тулуп, Елизавета Туктамышева - два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Таким образом, восемь участниц чемпионата России будут исполнять на отборочном к Олимпиаде турнире прыжки уровня ультра-си.

Произвольная программа состоится в субботу. После короткой программы лидирует Валиева (90,38 балла), второе место занимает Щербакова (81,46), третье - Муравьева (80,87).