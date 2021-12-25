"Эмоции, нервы, нервы". Тренер Худайбердиевой и Базина о бронзе чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристам Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину, ставшим бронзовыми призерами чемпионата России в танцах на льду, следует быть на две головы лучше других молодых дуэтов. Такое мнение ТАСС высказал тренер фигуристов Денис Самохин.

Соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате России, проходящем в Санкт-Петербурге, завершились в пятницу. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин, вторыми стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

"Вся наша команда безмерно счастлива. Мы планировали борьбу за тройку призеров изначально, но умом понимали, что это будет колоссально сложно в силу рейтинговости нашего вида, - рассказал Самохин. - Тренерским штабом такая задача не ставилась, но ребята очень этого хотели, поэтому мы всегда говорим, что нет ничего невозможного, катайтесь, боритесь и будьте этого достойны".

"Наш штаб всегда старается ставить реальные задачи, - продолжил тренер. - Для Лизы и Егора это подойти к новому циклу интересной и конкурентоспособной парой, а все, что получается сверх задачи, пока лишь приятный бонус. Что же касается самих ребят, то любой спортсмен, который кладет свою жизнь и здоровье на эти спортивные весы, мечтает о главном старте четырехлетия. И чем дольше ты к этому идешь, тем желание острее".

Самохин отметил, что тренерский штаб остался доволен прокатами Худайбердиевой и Базина. "После первого года притирки был небольшой спад в начале этого сезона, но это нормально. Мы много разговаривали, обсуждали. Колоссальный скачок вперед произошел за последний месяц, и я думаю, результат чемпионата даст еще большую мотивацию к дальнейшему прогрессу", - подчеркнул специалист.

На две головы лучше

На вопрос ТАСС, как российские танцы пришли к сегодняшней жесткой конкуренции, Самохин ответил: "Состав обновляется, омолаживается. Выходят новые яркие дуэты, голодные до результата и побед. Это не может не радовать".

"А нервная обстановка создается слухами и домыслами, которые всегда окружали и будут окружать наш вид. Кто-то что-то сказал, другой подхватил, третий дополнил, вот и результат, - рассуждает Самохин. - Это высочайшее эмоциональное напряжение и отдача, они проживают свои программы. Настя Скопцова плакала после проката, это совсем не значит, что она была расстроена, просто отдала всю себя своему выступлению".

После произвольного танца на чемпионате России Базин заявил, что их с Худайбердиевой дуэт "лишили шанса на олимпийский отбор", однако не стал уточнять, к кому была обращена его реплика. "Конечно, мы учим их держать лицо, правильно вести себя в Kiss and Cry (специально отведенная зона для фигуристов и тренеров, где они ожидают свои оценки за прокаты - прим. ТАСС) и на публике, но они, как и все обычные люди, со своими эмоциями. Егор всегда очень переживает за свой результат, он много в себе копается. Как я уже говорил, он уже очень давно идет к своей мечте и его желание гораздо острее", - отметил тренер.

На вопрос, обсудил ли Самохин произошедшее с Базиным, специалист ответил: "Иногда лучше жевать, чем говорить. Слишком много слухов и домыслов крутится как вокруг спортсменов, так и в их среде. Да, мы обсуждали его высказывание, и я попросил привести мне весомые доводы и факты, что шанс ему не дали. Ответ, я думаю, очевиден".

"Эмоции, нервы, нервы. Сейчас появилось несколько молодых, интересных, но сравнимых пар, которые прогрессируют и идут вперед, и мы в их числе. И наша задача быть на две головы лучше в этом списке. Вот что я ему сказал", - добавил тренер.

Судейство олимпийского уровня

Самохин подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в квалификации судей на чемпионате России. "Чемпионат обслуживала бригада из тринадцати арбитров, подавляющее большинство из которых - судьи и рефери уровня Международного союза конькобежцев (ISU), члены технического комитета ISU. Люди, которые отсудили множество турниров высочайшего уровня, включая Олимпийские игры. Сомневаться в квалификации может только очень далекий от фигурного катания человек", - заключил собеседник агентства.

Степанова и Букин, а также Дэвис и Смолкин завоевали право на выступление на Олимпийских играх в Пекине, обладатели третьей путевки будут определены решением тренерского совета. За день до старта чемпионата России президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав сборной будет сформирован после чемпионата Европы (10-16 января). Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Чемпионат России завершится завершится 26 декабря.