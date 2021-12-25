Смирнов: спортивные пары на чемпионате России показали олимпийское катание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристы, занявшие первые четыре места на чемпионате России в соревнованиях спортивных пар, продемонстрировали высокий уровень катания, который можно назвать олимпийским. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов.

В субботу чемпионами России стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Обе пары тренируются под руководством Тамары Москвиной. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, четвертыми - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

"В этом году парный вид показал прекраснейшее, сильнейшее выступление на чемпионате России, мне очень понравилось наблюдать за борьбой как молодых фигуристов, так и титанов. Хотел бы поздравить все пары, которые выступали сегодня, это было очень приятно смотреть, все были достойны аплодисментов стоя, которые получили Мишина и Галлямов и Бойкова с Козловским. Сегодня мы увидели четыре сильнейшие пары мира, это все, кто занял с первого по четвертое место. Было понятно, что они не просто приехали в Санкт-Петербург получить путевку [на Олимпиаду], они приехали по-настоящему бороться за нее, даже со своими друзьями по команде, показывать сильное и мощное катание, которое можно назвать олимпийским", - сказал Смирнов.

Мишина и Галлямов, а также Бойкова и Козловский завоевали право выступить на Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.