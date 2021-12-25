Бестемьянова: российские спортивные пары будут биться за золото Олимпийских игр

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, будут бороться за победу на Олимпийских играх с китайскими спортсменами. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Мишина и Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России, набрав в сумме короткой и произвольной программ 243,74 (83,74+160,00) балла. Бойкова и Козловский заняли второе место (239,87; 82,84+157,03). Обе пары завоевали право выступить на Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Сегодня был абсолютно роскошный прокат Бойковой и Козловского, и казалось, что лучше не бывает, - сказала Бестемьянова. - Но затем вышли Мишина и Галлямов и откатались лучше. Это была просто феерия, и звездный час этих двух пар. Тренер Тамара Николаевна Москвина - великий стратег, которая все просчитала, посчитала и вывела пары на такой уровень. Здорово, абсолютно".

"Это главные фавориты на борьбу с китайцами за золото Олимпийских игр. Тамара Николаевна готовит пары не для того, чтобы они соперничали друг с другом. Она готовит их для того, чтобы они бились за золото. И главные претенденты, конечно, китайцы", - добавила Бестемьянова.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата мира (2021) и чемпионами России.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.