Ягудин: фигуристка Камила Валиева повергает в шок

В субботу в Санкт-Петербурге завершилась соревновательная часть чемпионата России. Валиева одержала победу в женском одиночном катании, показав в произвольной программе (193,10) и по сумме (283,48) баллы выше принадлежащего ей мирового рекорда. По ходу сезона 15-летняя фигуристка, представляющая группу Этери Тутберидзе, стала победительницей этапов серии Гран-при в России и Канаде.

"Камила Валиева повергает в шок, - сказал Ягудин. - Сидевший рядом с нами на комментаторской позиции Тед Бартон (бывший канадский фигурист, ныне тренер и комментатор - прим. ТАСС) именно так и заявил, он тоже в шоке, от того, что увидел".

25-летняя чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева на прошедшем турнире заняла седьмое место. "Лиза Туктамышева также была нереально крута, но ее тренер Алексей Мишин прав - это жизнь, это действительно так: сейчас даже с двумя тройными акселями порой бывает сложно побеждать. Что бы я ей сейчас сказал? Лиза, ты действительно крутая, и это правда", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля. Перед этим в Таллине состоится чемпионат Европы (10-16 января), по итогам которого будет определен окончательный состав сборной России на предстоящие Игры.