Спортивных агентов планируют наказывать штрафом до 400 тыс. рублей за отсутствие лицензии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спортивных агентов без соответствующей лицензии планируется штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, автор соответствующего законопроекта Борис Пайкин.

Как рассказал ТАСС Пайкин, согласно законопроекту, который подготовлен ко внесению в Госдуму, за отсутствие аккредитации спортивный агент будет оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей, если выступает как физическое лицо, и до 400 тысяч рублей, если в качестве агента выступает юридическое лицо.

"Очень важно, на мой взгляд, чтобы были приняты поправки в КоАП РФ, предусматривающие ответственность и конкретные штрафы для спортивных агентов, работающих без аккредитации, - сказал Пайкин. - Сегодня деятельность таких агентов наносит урон отдельно взятым спортсменам, которые были обмануты, заключили договор на кабальных условиях и львиную долю своего дохода вынуждены отдавать спортивному агенту. Кроме того, страдает отечественная спортивная индустрия в целом, ведь такие агенты в погоне за наживой переманивают талантливых молодых спортсменов за рубеж, где последние, вопреки ожиданиям, лишаются возможности для профессионального развития и карьерного роста. Правительство РФ уже поддержало поправки в действующее законодательство, вводящие ответственность за работу агентов без аккредитации, сейчас идет доработка законопроекта".

"Согласно законопроекту, который мы готовим к внесению в Госдуму, за отсутствие аккредитации спортивный агент будет оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей, если выступает как физическое лицо, и до 400 тысяч рублей, если в качестве агента выступает юридическое лицо. Главное, что принятие этих документов позволит повысить уровень защищенности спортсменов и тренеров от недобросовестных агентов. Уверен, что профессиональные агенты, получившие аккредитацию, ни в коей мере не пострадают от этих изменений. Ведь их работа строится на соблюдении буквы закона, они дорожат своим именем, и к тому же в случае нарушения ими действующих правил к ним могут применить санкции уже общероссийские спортивные федерации", - добавил парламентарий.