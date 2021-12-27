Каменский: российских хоккеистов подвело излишнее желание в матче со шведами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России показала быстрый атакующий хоккей в стартовом матче чемпионата мира против шведов. Такое мнение ТАСС высказал советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.

В первой встрече молодежного чемпионата мира в Канаде сборная России проиграла команде Швеции со счетом 3:6. Хоккеисты сборной России получили 12 штрафных минут и пропустили три шайбы в меньшинстве. При этом дважды шведы отличились, играя впятером против троих соперников.

"Первая игра, много эмоций, много желания. Наверное, это повлияло на те ненужные удаления, из-за которых мы проиграли. В принципе команда играла хорошо, чуть-чуть не удалось вытащить матч. Эти удаления, конечно, повлияли на результат", - сказал Каменский.

Также Каменский высказался о замене голкипера Ярослава Аскарова на Егора Гуськова после второго периода при счете 1:3. "Это не из-за того, что вратарь плохо играл, просто нужно было что-то поменять, перевернуть игру в другое русло. Так и получилось, но пропустили ненужный пятый гол, не хватило времени, чтобы сравнять. Хоккей понравился, быстрый, атакующий, только что удаления нужно исключить, уделить внимание дисциплине", - добавил он.

Следующий матч сборная России проведет с командой Швейцарии в ночь на 28 декабря.