Третьяк: россияне должны повысить эффективность атак на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России должны повысить эффективность в игре в атаке на молодежном чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Россияне одержали первую победу на турнире, обыграв во втором матче группового этапа команду Швейцарии со счетом 4:2. Сборная России нанесла 32 броска по воротам соперника, в то время как швейцарцы - 18.

"Были сделаны правильные выводы - всего два удаления, поскольку можно проиграть и этой команде, если часто удаляться. Заметно, что наши играли дисциплинированно, - сказал Третьяк. - Перебросали соперника почти в два раза, но хотелось бы видеть более высокий коэффициент полезности, чтобы моменты реализовывались".

"Главное, чтобы мы почувствовали этот запах успеха. Следующие игры по нарастающей, и нужно в каждом матче относиться к сопернику с уважением", - добавил он.

В следующем матче россияне сыграют со словаками в ночь на 30 декабря, начало в 00:30 мск.