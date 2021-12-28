Футболист Захарян верит, что "Динамо" сможет навязать борьбу "Зениту" в РПЛ

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян верит, что команда сможет побороться с петербургским "Зенитом" за чемпионство в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом Захарян рассказал в интервью ТАСС.

Футболисты "Динамо" выйдут из отпуска в январе. Первый сбор команды пройдет с 12 по 21 января в Дохе.

"У Сандро Шварца (главного тренера "Динамо" - прим. ТАСС) всегда тяжелые сборы - уже понял это и по Турции, и по Австрии, - сказал Захарян. - Придется много бегать. Надеюсь, что наберем те кондиции, которые нам нужны, чтобы добавить во второй части. Верю, что получится навязать борьбу "Зениту".

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне РПЛ он провел 17 матчей, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах.