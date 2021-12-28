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КХЛ

Михайлов: матч КХЛ с "Динамо" сильно заострил проблемы ЦСКА

Во вторник армейцы дома проиграли "Динамо" со счетом 3:4

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тренерскому штабу ЦСКА стоит задуматься о проблемах в команде после домашней игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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Во вторник ЦСКА дома проиграл "Динамо" со счетом 3:4. Во втором периоде нападающий ЦСКА Матвей Гуськов получил штраф "5+20".

"Конечно, удаление Гуськова где-то подломило игру, но команда выдержала, - сказал Михайлов. - Игра была обоюдоострой, кто больше сделал ошибок, тот и проиграл. Спорное судейство? Я вообще не привык говорить о судействе, раз такие решения были приняты, значит судьи правы".

"Когда выигрываешь - хорошо, какие-то моменты сглаживаются. Когда проигрываешь, все недостатки в глаза лезут, сегодняшняя игра настолько заострила проблемы ЦСКА, что надо думать тренерскому штабу", - добавил Михайлов.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 43 матчах.

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