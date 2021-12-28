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Шахматные турниры

Непомнящий уступил 17-летнему Абдусатторову на тай-брейке за титул чемпиона мира по рапиду

Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй россиянин уступил, играя черными фигурами
Ян Непомнящий AP Photo/Jon Gambrell
Описание
Ян Непомнящий
© AP Photo/Jon Gambrell

ТАСС, 28 декабря. Россиянин Ян Непомнящий проиграл 17-летнему Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана на тай-брейке чемпионата мира по быстрым шахматам. Соревнования проходили в Варшаве.

По итогам 13 туров чемпионата одинаковое количество очков (по 9,5) набрали четыре шахматиста - Абдусатторов, Непомнящий, действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана. По дополнительным показателям на тай-брейк отобрались Абдусатторов и Непомнящий. Первая партия тай-брейка завершилась вничью, во второй россиянин уступил, играя черными фигурами. Третье место по дополнительным показателям занял Магнус Карлсен, Каруана стал четвертым.

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Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира. В 2021 году он выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену, который удерживает это звание с 2013 года. Непомнящий в третий раз стал вторым на чемпионате мира по рапиду, еще раз россиянин занимал третье место.

Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду. Он занимает третье место в юниорском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

Чемпионат мира по рапиду в Варшаве проходил с 26 по 28 декабря, с 29 по 30 декабря в польской столице пройдет мировое первенство по блицу. В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года. Среди россиян чемпионами мира по рапиду становились Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018).

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